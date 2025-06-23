На Кубани до 2027 года построят более 30 школ и 20 детских садов

Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
Кроме того, с 2025 года в крае стартует реализация нового нацпроекта «Молодежь и дети», в рамках которого запланировано строительство еще трех школ — в Краснодаре и Сочи.
По итогам 2024 года на Кубани уже завершили строительство 15 школ на 16 тыс. ученических мест и 23 детских садов, рассчитанных более чем на 6 тыс. детей.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край вошел в перечень регионов с наибольшей потребностью в педагогических кадрах. Министерство просвещения РФ уже согласовало с регионом комплекс мер по уменьшению кадрового дефицита. Глава ведомства Сергей Кравцов также призвал однопартийцев контролировать ситуацию, особенно накануне следующего учебного года.
Вместе с тем, в регионе средняя зарплата учителей в 2025 году составит 67,7 тыс. руб. Рост показателя обеспечат увеличением ежемесячной выплаты до 13 тыс. руб. с начала года и повышением зарплат на 13,2%.