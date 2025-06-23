На Второй Речке во Владивостоке изменят схему движения из-за работ на водоводе

В водоканале объяснили, что закольцовка водопровода — один из методов организации водоснабжения, который помогает повышать эффективность системы. В основе метода — арматурные узлы: вентили, клапаны и регулирующие элементы. По словам специалистов, с их помощью можно контролировать давление и равномерно распределять воду между потребителями.