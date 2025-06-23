На Второй Речке во Владивостоке изменят схему движения из-за работ на водоводе

С 4 июля на улице Волжской во Владивостоке изменят схему движения. Причина — старт работ по закольцовке магистрального водовода в районе Второй Речки. Об этом рассказали в управлении дорог городской администрации, сообщает ИА PrimaMedia.
Работы будет выполнять подрядная организация Приморского водоканала. Участок, где пройдёт реконструкция, — от пересечения улиц Волжская и Шуйская до моста через Вторую Речку. Предполагается объединить трубопроводы диаметром 1200 мм и 700 мм в районе кинотеатра «Иллюзион».
В водоканале объяснили, что закольцовка водопровода — один из методов организации водоснабжения, который помогает повышать эффективность системы. В основе метода — арматурные узлы: вентили, клапаны и регулирующие элементы. По словам специалистов, с их помощью можно контролировать давление и равномерно распределять воду между потребителями.
«Благодаря этому закольцовка водопровода позволяет устранить проблему с неравномерным падением давления и неравномерной подачей воды», — рассказали в водоканале.
Часть работ планируется провести методом горизонтально-направленного бурения. В местах, где этот способ применить нельзя, будут использовать открытый способ. Завершить весь комплекс работ планируется за 120 дней.
Напомним, в июле во Владивостоке перекроют въезд на Эгершельд — в районе улицы Бестужева начнут менять теплотрассу. Ограничения на движение и парковку вступят в силу утром 10 июля и продлятся до вечера 21 июля.