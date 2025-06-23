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На БАМе в Хабаровском крае запустили движение по новому перегону

Железнодорожники объединили два участка пути.

Источник: Комсомольская правда

На Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае открыто движение на новом объединенном перегоне Бодан — Тумнин. Работы завершены в рамках масштабной модернизации Байкало-Амурской магистрали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На перегоне уложили 6,8 километра нового пути, реконструировали три моста, а также усилили берега в зоне возможных паводков.

«Чтобы защитить пути, обустроили бермы шириной до трех метров, кюветы и водоотводные канавы. Возле станции Тумнин установлены шумозащитные экраны для комфорта жителей», — рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Новый участок протяженностью 17 километров соединяет Комсомольск с портами Ванино и Советская Гавань. Железнодорожники также планируют выпустить в местные реки больше 1,6 тысячи мальков кеты и калуги — в рамках природоохранных мер. Улучшенная инфраструктура поможет увеличить объем перевозок на восточном направлении.