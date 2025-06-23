На БАМе в Хабаровском крае запустили движение по новому перегону

Новый участок протяженностью 17 километров соединяет Комсомольск с портами Ванино и Советская Гавань. Железнодорожники также планируют выпустить в местные реки больше 1,6 тысячи мальков кеты и калуги — в рамках природоохранных мер. Улучшенная инфраструктура поможет увеличить объем перевозок на восточном направлении.