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Узбекская авиакомпания начала выполнять рейсы между Самаркандом и Владивостоком

Это второй город Узбекистана, полёты в который доступны из Приморья.

Источник: PrimaMedia.ru

Узбекская авиакомпания Centrum Air в понедельник, 23 июня, выполнила первый прямой рейс из Самарканда во Владивосток. В дальнейшем полёты будут выполняться один раз в неделю, время в пути составит около 7 часов 40 минут, сообщает ИА PrimaMedia.

На линии задействован среднемагистральный лайнер Airbus A320neo.

Centrum Air — крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана, создана в январе 2023 года.

В настоящее время полеты из Ташкента во Владивосток дважды в неделю выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways.

Самарканд — третий по численности населения город Узбекистана, находится в юго-восточной части страны, на берегах реки Зарафшан. Этот город считается культурной столицей Узбекистана.