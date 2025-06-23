Узбекская авиакомпания начала выполнять рейсы между Самаркандом и Владивостоком

Узбекская авиакомпания Centrum Air в понедельник, 23 июня, выполнила первый прямой рейс из Самарканда во Владивосток. В дальнейшем полёты будут выполняться один раз в неделю, время в пути составит около 7 часов 40 минут, сообщает ИА PrimaMedia.
На линии задействован среднемагистральный лайнер Airbus A320neo.
Centrum Air — крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана, создана в январе 2023 года.
В настоящее время полеты из Ташкента во Владивосток дважды в неделю выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways.
Самарканд — третий по численности населения город Узбекистана, находится в юго-восточной части страны, на берегах реки Зарафшан. Этот город считается культурной столицей Узбекистана.