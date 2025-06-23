Узбекская авиакомпания начала выполнять рейсы между Самаркандом и Владивостоком

Узбекская авиакомпания Centrum Air в понедельник, 23 июня, выполнила первый прямой рейс из Самарканда во Владивосток. В дальнейшем полёты будут выполняться один раз в неделю, время в пути составит около 7 часов 40 минут, сообщает ИА PrimaMedia.