«Газета.Ru» называла пять плюсов и минусов кроссовера Omoda C7

Однако светофорные старты не стихия такой «семерки». Если увлечься, расход бензина далеко выходит за паспортные 10,6 литра на 100 км. Все же под капот просится более мощный двигатель. Тогда не надо будет выкручивать его «в звон», и разгон будет быстрее и плавнее.