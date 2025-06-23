Нижегородский метромост ждет ямочный ремонт летом 2025 года

Как уточнили в ведомстве, еще в 2023 году специалисты провели комплексное обследование конструкции. По итогам проверки была отремонтирована одна из опор моста.
Сейчас мост находится в удовлетворительном состоянии, серьезных повреждений нет.
В ближайшие годы в планах также отремонтировать деформационные швы и проверить работу водоотводной системы.
Напомним, что подрядчик возобновил ремонт Борского моста после вмешательства ГУАД.
Также сообщалось, что на Канавинском мосту начали обновлять ограждения.