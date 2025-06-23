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Нижегородский метромост ждет ямочный ремонт летом 2025 года

Летом 2025 года на метромосту в Нижнем Новгороде запланированы работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщает ИА «Время Н», ссылаясь на городской дептранс.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как уточнили в ведомстве, еще в 2023 году специалисты провели комплексное обследование конструкции. По итогам проверки была отремонтирована одна из опор моста.

Сейчас мост находится в удовлетворительном состоянии, серьезных повреждений нет.

В ближайшие годы в планах также отремонтировать деформационные швы и проверить работу водоотводной системы.

Напомним, что подрядчик возобновил ремонт Борского моста после вмешательства ГУАД.

Также сообщалось, что на Канавинском мосту начали обновлять ограждения.