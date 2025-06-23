Москва и Петербург лидируют в рейтинге развития регионов

Регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов РФ, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе. Являясь лидерами социально-экономического развития, они обеспечивают более половины суммарного ВРП всех регионов России, в них проживает более трети населения страны. Эксперты также отмечают, что интегральный рейтинг у всех регионов из первой десятки по итогам 2024 года превышает 70 баллов.