Торговлю будут штрафовать за отсутствие овощей на прилавках в межсезонье

Одно из основных новшеств — это статья 13.12−1, которая вводится в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф от 5 до 12 базовых величин (от 210 до 504 рублей), а для юридического лица — от 20 до 200 базовых (от 840 до 8 400 базовых).