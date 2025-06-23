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Торговлю будут штрафовать за отсутствие овощей на прилавках в межсезонье

Белорусский парламент принял поправки, которые вводят ответственность за непоставку овощей из стабфондов для госнужд.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Депутаты Палаты представителей приняли в двух чтениях поправки в кодексы по вопросам административной ответственности, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Одно из основных новшеств — это статья 13.12−1, которая вводится в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф от 5 до 12 базовых величин (от 210 до 504 рублей), а для юридического лица — от 20 до 200 базовых (от 840 до 8 400 базовых).

Наказание грозит поставщикам, если они не поставили или недопоставили овощи и фрукты из стабфондов по договору для республиканских государственных нужд. Штраф могут наложить и за отсутствие плодоовощной продукции из стабфондов «в реализации у заготовителя в торговом объекте» в межсезонье. Под заготовителем имеются ввиду торговые сети.

Предстоит одобрить этот документ в Совете Республики и отправить на подпись президенту Беларуси. Закон вступит в силу после официального опубликования.

Ранее в июне был подписан указ № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд». В том числе он обязывает поставщиков обеспечить поставку овощей и фруктов. Торговые сети, в свою очередь, должны сделать так, чтобы продукция была на прилавках.

Протоколы о нарушениях будут составлять уполномоченные от сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, а также администраций районов (в городах), от органов Комитета государственного контроля и Министерства антимонопольного регулирования и торговли.