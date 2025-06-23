За год фармпрепараты в Казахстане подорожали на 7,7%

Ситуацию на фармарынке Казахстана изучили аналитики Energyprom.kz.
В 2024 году, согласно данным Precedence Research, объем мирового рынка фармацевтического производства составил 576,54 млрд долларов. В 2025 году он оценивается в 649,76 млрд долларов, а к 2034 году, по прогнозным данным, превысит примерно 1,9 трлн долларов. В период с 2024 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 12,7%. Основными факторами такого роста станут использование сильнодействующих лекарственных препаратов, достижения в области производственных технологий и рост спроса на прецизионную медицину.
По мнению экспертов, в 2024 году наибольшую долю рынка занял сегмент терапии онкологических заболеваний. По форме выпуска лидировал сегмент таблеток, по способу введения — пероральные препараты. По типу разработки наибольшую долю выручки в 2024 году обеспечил сегмент собственных разработок лекарственных средств.
В контексте разработки медикаментов фармацевтические производственные компании могут оптимизировать процессы за счёт интеграции инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения. Такие технологии могут эффективно применяться в разработке и открытии лекарств, в производстве и управлении цепочками поставок — с целью повышения качества продукции и эффективности результатов при одновременном соблюдении нормативных требований.
На 2024 год лидером мирового рынка производства фармацевтических продуктов оставалась Северная Америка — на нее пришлось 32% глобального объёма. Далее следуют Европа с долей 27%, Азиатско-Тихоокеанский регион — 23%, Латинская Америка — 10% и Ближний Восток и Африка — 8%.
В Казахстане выпуск в секторе также растет, хотя темпы варьируются. За январь-май текущего года в нашей стране произвели фармацевтических продуктов и препаратов на 79,2 млрд тенге — на 4% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на 2,9 млрд тенге произведено основных фармацевтических продуктов (плюс 16,4% за год) и на 76,3 млрд тенге — фармацевтических препаратов и медицинских материалов (плюс 3,5%).
В региональном разрезе больше всего продукции произведено в Шымкенте — на сумму 29,5 млрд тенге. Далее следуют Алматинская область (20,2 млрд тенге, плюс 18,5%) и Карагандинская область (13,8 млрд тенге, минус 11,9%). На эти три региона пришлось 80,2% всего республиканского объема производства.
Казахстан также внедряет цифровые решения в здравоохранении, включая технологии ИИ для диагностики и персонализированных ассистентов, а также создает единое хранилище медицинских данных. Параллельно — по крайней мере по заявлениям властей — усиливается локализация фармацевтического производства: предусмотрены инвестиционные преференции, сокращены сроки регистрации лекарств до 100 рабочих дней, заключено 90 долгосрочных контрактов с 34 производителями. Налажено сотрудничество с Pfizer, AstraZeneca, Roche и другими международными компаниями для трансферта технологий и обучения персонала.
В Казахстане выпуск в секторе также растёт, хотя темпы варьируются. За январь-май текущего года в нашей стране произвели фармацевтических продуктов и препаратов на 79,2 млрд тенге — на 4% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на 2,9 млрд тенге произведено основных фармацевтических продуктов (плюс 16,4% за год) и на 76,3 млрд тенге — фармацевтических препаратов и медицинских материалов (плюс 3,5%).
В региональном разрезе больше всего продукции произведено в Шымкенте — на сумму 29,5 млрд тенге. Далее следуют Алматинская область (20,2 млрд тг, плюс 18,5%) и Карагандинская область (13,8 млрд тенге, минус 11,9%). На эти три региона пришлось 80,2% всего республиканского объема производства.
Казахстан также внедряет цифровые решения в здравоохранении, включая технологии ИИ для диагностики и персонализированных ассистентов, а также создает единое хранилище медицинских данных. Параллельно — по крайней мере по заявлениям властей — усиливается локализация фармацевтического производства: предусмотрены инвестиционные преференции, сокращены сроки регистрации лекарств до 100 рабочих дней, заключено 90 долгосрочных контрактов с 34 производителями. Налажено сотрудничество с Pfizer, AstraZeneca, Roche и другими международными компаниями для трансферта технологий и обучения персонала.
Казахстан традиционно завозит немало лекарственных препаратов. Так, за январь-апрель текущего года импорт медикаментов в стране составил 9,9 тыс. тонн на сумму 735,7 млн долларов. Снижение в натуральном выражении составило 6,7%, в то время как в денежном — напротив, зафиксирован рост на 23,9%.
Из стран СНГ импорт медикаментов в Казахстан составил 3,3 тыс. тонн — на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего медикаментов импортировали из России — 2,7 тыс. тонн, Беларуси — 333,9 тонны, Украины — 274 тонны, Узбекистана — 32,7 тонны, Молдовы — 22,9 тонны.
Из стран, не входящих в состав СНГ, импортировано 6,6 тыс. тонн медикаментов — на 0,9% больше, чем годом ранее. Больше всего медикаментов поступило из Китая — 1,8 тыс. тонн против 1,2 тыс. тонн годом ранее. На втором и третьем месте — Индия (701,4 тонны, минус 17,6%) и Германия (686,4 тонны, минус 22,3%).