За год фармпрепараты в Казахстане подорожали на 7,7%

В Казахстане выпуск в секторе также растет, хотя темпы варьируются. За январь-май текущего года в нашей стране произвели фармацевтических продуктов и препаратов на 79,2 млрд тенге — на 4% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на 2,9 млрд тенге произведено основных фармацевтических продуктов (плюс 16,4% за год) и на 76,3 млрд тенге — фармацевтических препаратов и медицинских материалов (плюс 3,5%).