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Полкилометра водопроводных сетей проложил КрасКом в мкр. Бугач

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. КрасКом продолжает ремонтные работы на улицах города. Полкилометра водопроводных сетей к коттеджной застройке верхней части Бугача прокладывали в чистом поле со стороны ул. Ореховская.

Источник: КрасКом

Чтобы максимально сохранить благоустройство, водопровод строили по бестраншейной технологии. Полиэтиленовые трубы протягивали под землей с помощью установки горизонтально-направленного бурения.

На границе с городскими водопроводными сетями по ул. Пригорная, 47а/5 установлена водоразборная колонка, которую, как и новый трубопровод, промыли и продезинфицировали по требованиям санитарных правил.

Как отмечает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров: «Мы понимаем, что водозаборная колонка в наше время — это прошлый век. Водоколонка на Пригорной сейчас выполняет функцию “маяка”, показывая жителям ближайших домов, что у них есть точка подключения своего жилья к централизованному водоснабжению. А тем, кто не хочет строить частный водопровод к своему дому, необходимо заключить договор на услуги холодного водоснабжения через колонку».

КрасКом напоминает, что по вопросу подключения близлежащих частных домов к водопроводным сетям в районе ул. Пригорная, 47а/5 можно обращаться в отдел приема и выдачи разрешительной документации КрасКом (ул. Парижской коммуны, 41, телефон: 226−78−77).

По вопросу заключения договора водоснабжения через уличную колонку — в Сибирскую теплосбытовую компанию (пр. Красноярский рабочий, 39, телефон: 8−800−300−55−55).

Отметим, ранее в Telegram-канале «ГрадВестник» были обозначены планы развития инженерной инфраструктуры жилого района индивидуальной застройки улиц Цимлянская — Пригорная.