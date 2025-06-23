Полкилометра водопроводных сетей проложил КрасКом в мкр. Бугач

Как отмечает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров: «Мы понимаем, что водозаборная колонка в наше время — это прошлый век. Водоколонка на Пригорной сейчас выполняет функцию “маяка”, показывая жителям ближайших домов, что у них есть точка подключения своего жилья к централизованному водоснабжению. А тем, кто не хочет строить частный водопровод к своему дому, необходимо заключить договор на услуги холодного водоснабжения через колонку».