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В Петербурге почти вдвое увеличат выплаты на приемных детей

В Социальный кодекс Петербурга планируют внести изменения, которые увеличивают выплаты из бюджета на содержание детей в приемных семьях или под опекой. Их привяжут к прожиточному минимуму.

Проект изменений в закон опубликован 23 июня. Сейчас в Социальном кодексе есть две статьи:

о ежемесячных выплатах на содержание детей под опекой или попечительством;

о ежемесячных выплатах на содержание детей, находящихся в приемных семьях.

В обоих случаях выплата составляет 10 444 рубля. Согласно новому законопроекту, она будет приравнена к «величине прожиточного минимума для детей, установленной в Санкт-Петербурге». К примеру, на 2025 год прожиточный минимум для детей составляет 18 749 рублей.

По данным Смольного, к началу 2025 года на воспитании в семьях находился 8 591 ребенок: под опекой или попечительством — 2 471 ребенок, 2 636 — в приемных семьях, 3 484 — в семьях усыновителей.