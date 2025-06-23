В Петербурге почти вдвое увеличат выплаты на приемных детей

В обоих случаях выплата составляет 10 444 рубля. Согласно новому законопроекту, она будет приравнена к «величине прожиточного минимума для детей, установленной в Санкт-Петербурге». К примеру, на 2025 год прожиточный минимум для детей составляет 18 749 рублей.