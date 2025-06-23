В Петербурге почти вдвое увеличат выплаты на приемных детей

Проект изменений в закон опубликован 23 июня. Сейчас в Социальном кодексе есть две статьи:
о ежемесячных выплатах на содержание детей под опекой или попечительством;
о ежемесячных выплатах на содержание детей, находящихся в приемных семьях.
В обоих случаях выплата составляет 10 444 рубля. Согласно новому законопроекту, она будет приравнена к «величине прожиточного минимума для детей, установленной в Санкт-Петербурге». К примеру, на 2025 год прожиточный минимум для детей составляет 18 749 рублей.
По данным Смольного, к началу 2025 года на воспитании в семьях находился 8 591 ребенок: под опекой или попечительством — 2 471 ребенок, 2 636 — в приемных семьях, 3 484 — в семьях усыновителей.