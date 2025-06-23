На Дону тарифы за ЖКУ изменятся с 1 июля

В Ростовской области с 1 июля 2025 года изменятся тарифы на коммунальные услуги. Рост цен будет заметным, но в среднем ниже, чем по стране.
По словам главы службы, Алексея Лукьянова, коммунальные платежи в Ростовской области вырастут в среднем на 10,6%. Наибольший рост ожидается по электроэнергии (+12,6%), отоплению и природному газу (+10,3%). Холодная вода, канализация, вывоз мусора и сжиженный газ подорожают на 9,6%.
Несмотря на повышение, тарифы в Ростовской области останутся ниже, чем в большинстве регионов России. В среднем по стране рост составит 11−12,2%, а в отдельных субъектах дойдет до 21,1%.