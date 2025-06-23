В центре Омска выставили на продажу универмаг дизайнеров «Дружба»

Вложения в проект составили около 4 млн рублей, и на тот момент Давыдова называла его прибыльным. В будущем она планировала выйти с идеей универмага на российский рынок. Однако теперь предпринимательница выставила магазин на продажу за 2,5 млн рублей, в стоимость включён товарный остаток.