В центре Омска выставили на продажу универмаг дизайнеров «Дружба»

В центре Омска выставлен на продажу универмаг дизайнеров «Дружба». Магазин, специализирующийся на продаже одежды и аксессуаров российских дизайнеров, в том числе омских, был открыт в конце 2023 года. Основателем проекта является местный дизайнер Александра Давыдова, которая создала универмаг с целью продавать одежду, шитую ею и её знакомыми.
Вложения в проект составили около 4 млн рублей, и на тот момент Давыдова называла его прибыльным. В будущем она планировала выйти с идеей универмага на российский рынок. Однако теперь предпринимательница выставила магазин на продажу за 2,5 млн рублей, в стоимость включён товарный остаток.
Как написано в объявлении, ежемесячная выручка магазина составляет 1,5 млн рублей, а чистая прибыль — 100 тысяч рублей. Причины продажи бизнеса предпринимательница не уточняет.
Стоит отметить, что ранее омские дизайнеры открыли аналогичный проект в торговом центре «Мега». Магазин «Теплица», в котором продавались товары локальных брендов, просуществовал 1,5 года.