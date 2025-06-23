Регионы Приволжского федерального округа подписали на площадке ПМЭФ-2025 ряд важных соглашений в различных сферах экономики

На ПМЭФ были представлены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Так, по данным АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в пятерку лучших регионов страны вошли три из Приволжского федерального округа: второе место разделили Татарстан и Нижегородская область, третье место занял Башкортостан. Как отметил Игорь Комаров, эти три региона сохранили свои позиции с прошлого года, смогли подтвердить свою инвестиционную привлекательность и снова оказаться в числе лидеров: «Важно, что в топ-10 в этом году вошли Республика Мордовия и Саратовская область. Это серьезный результат».