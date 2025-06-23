Регионы Приволжского федерального округа подписали на площадке ПМЭФ-2025 ряд важных соглашений в различных сферах экономики

Главы всех 14 регионов ПФО приняли участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров высоко оценил итоги их работы: регионы округа заключили 170 соглашений на общую сумму более 450 миллиардов рублей. Ключевыми направлениями стали развитие инфраструктуры, промышленные проекты и реализация инновационных разработок.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал семь соглашений. Например, подтверждено долгосрочное сотрудничество в области развития Верхнекамья с компанией «Уралхим». Холдинг берет на себя обязательства по обновлению социальной инфраструктуры и созданию комфортной среды. С компанией «Баден Групп» подписано соглашение о строительстве круглогодичного водно-оздоровительного курорта в Перми. С Московским университетом науки и технологий МИСИС достигнута договоренность о совместной работе в образовательной, исследовательской, научно-практической и экспертной деятельности.
На ПМЭФ были представлены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Так, по данным АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в пятерку лучших регионов страны вошли три из Приволжского федерального округа: второе место разделили Татарстан и Нижегородская область, третье место занял Башкортостан. Как отметил Игорь Комаров, эти три региона сохранили свои позиции с прошлого года, смогли подтвердить свою инвестиционную привлекательность и снова оказаться в числе лидеров: «Важно, что в топ-10 в этом году вошли Республика Мордовия и Саратовская область. Это серьезный результат».
Полпред президента вместе с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко осмотрел стенды пяти регионов округа. Так, Самарская область представила разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов. В регионе скоро появится научный центр мирового уровня «Интеллектуальные беспилотные авиационные системы».
На стенде Татарстана Университет Иннополис, где учатся более полутора тысяч студентов из 32 стран мира, представил новый защищенный промышленный дрон Innospector, предназначенный для мониторинга сложных объектов и труднодоступных мест. Глава республики Рустам Минниханов показал Игорю Комарову и Дмитрию Чернышенко разработки по информационной безопасности. Также на стенде республики представили новинки автопрома, в том числе самоходный опрыскиватель ОС-4000М, компактный фургон Sollers SF1 и пикап Sollers ST9.
Будущий пензенский аэропорт Игорь Комаров и Дмитрий Чернышенко смогли осмотреть благодаря сенсорной панели и 3D-визуализации.
Кировская область представила свои достопримечательности, проекты по строительству жилья с применением современных и экологичных технологий и народные промыслы.
Одним из флагманских проектов стенда Башкортостана стал Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра, который строится в Уфе. Первую очередь объекта — IQ-парк — открыли в феврале прошлого года, в 2025 году на территории кампуса ввели в эксплуатацию Геномный центр. Полпред президента напомнил, что сейчас по нацпроекту «Молодежь и дети» в ПФО возводится четыре межвузовских кампуса: в Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре и Перми.