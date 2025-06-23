В Самарской области спустили на воду уникальный земснаряд Ц480М2рД/НФ

На судостроительной верфи «Нефтефлот» в Самаре прошла церемония спуска на воду нового дизельного земснаряда проекта Ц480М2рД/НФ.
Это несамоходное судно будет использоваться для разработки карьеров, добычи речного песка, укладки подводных трубопроводов и возведения гидротехнических сооружений.
Как сообщил генеральный директор предприятия Владимир Голованов, новое судно обладает уникальными возможностями: оно способно выполнять дноуглубительные работы на глубине до 30 метров.
Заказчиком выступила компания «ГидроСтройМеханизация», а контракт на постройку был заключён ещё в ноябре 2022 года при участии АО «Государственная транспортная лизинговая компания».
Предприятие активно развивается в рамках федерального проекта «Производительность труда» и пользуется поддержкой государства.
По словам врио замминистра промышленности и торговли Самарской области Сергея Тишина, такие события — результат слаженной работы коллектива и важный шаг в обновлении гражданского флота России.
На торжественном мероприятии также присутствовали дети из Луганской Народной Республики. В этом году им организовали тематические смены на Волге, посвящённые водному туризму и судостроению.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!