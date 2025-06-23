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В Самарской области спустили на воду уникальный земснаряд Ц480М2рД/НФ

На судостроительной верфи «Нефтефлот» в Самаре прошла церемония спуска на воду нового дизельного земснаряда проекта Ц480М2рД/НФ.

На судостроительной верфи «Нефтефлот» в Самаре прошла церемония спуска на воду нового дизельного земснаряда проекта Ц480М2рД/НФ.

Это несамоходное судно будет использоваться для разработки карьеров, добычи речного песка, укладки подводных трубопроводов и возведения гидротехнических сооружений.

Как сообщил генеральный директор предприятия Владимир Голованов, новое судно обладает уникальными возможностями: оно способно выполнять дноуглубительные работы на глубине до 30 метров.

Заказчиком выступила компания «ГидроСтройМеханизация», а контракт на постройку был заключён ещё в ноябре 2022 года при участии АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Предприятие активно развивается в рамках федерального проекта «Производительность труда» и пользуется поддержкой государства.

По словам врио замминистра промышленности и торговли Самарской области Сергея Тишина, такие события — результат слаженной работы коллектива и важный шаг в обновлении гражданского флота России.

На торжественном мероприятии также присутствовали дети из Луганской Народной Республики. В этом году им организовали тематические смены на Волге, посвящённые водному туризму и судостроению.

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