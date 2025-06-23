Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане начнут бороться с фиктивными скидками

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июня). Узбекистанцы уже давно относятся к «скидкам» в магазинах с иронией.

Источник: Vaib.Uz

За внешне привлекательными акциями зачастую скрывается манипуляция: цену сначала завышают, а потом якобы снижают, создавая иллюзию выгоды. В результате скидка — это не экономия, а способ обмануть доверчивого потребителя. И если за границей такая схема считается мошенничеством, то у нас она стала привычным маркетинговым трюком.

Теперь в Узбекистане решили навести порядок в этой сфере. Комитет по конкуренции и защите прав потребителей разработал проект нового постановления, которое будет регулировать проведение акций и скидок. Документ сейчас представлен на общественное обсуждение.

Перед созданием постановления специалисты комитета изучили международный опыт. В Германии, Франции, США, Канаде, Южной Корее, Японии и Китае искусственные скидки запрещены на законодательном уровне. Там продавец обязан предоставить документальное подтверждение «предыдущей» цены и не имеет права создавать фальшивую динамику стоимости.

Новый проект постановления Кабинета Министров предусматривает целый ряд обязательных требований.

В частности, предлагается установить чёткие правила: цена со скидкой должна быть основана на самой низкой цене, действовавшей за последние 30 дней. Кроме того, продавцы будут обязаны не позднее чем за 10 дней уведомлять налоговые органы о предстоящих акциях и распродажах. Искусственное повышение цены перед «скидкой» будет запрещено.

Также продавец будет обязан предоставить полную и понятную информацию об условиях акции, включая срок её действия, перечень товаров и конкретные условия. Если покупатель потребует сведения о прежней цене товара, продавец также будет обязан их предоставить.

Если документ вступит в силу, это станет серьёзным шагом в сторону защиты прав потребителей. Впервые в стране появится возможность реально контролировать честность акций и наказывать тех, кто использует обманные схемы. Возможно, совсем скоро за надписью «скидка −50%» действительно будет скрываться честная цена, а не красивая ширма.