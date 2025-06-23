В Узбекистане начнут бороться с фиктивными скидками

За внешне привлекательными акциями зачастую скрывается манипуляция: цену сначала завышают, а потом якобы снижают, создавая иллюзию выгоды. В результате скидка — это не экономия, а способ обмануть доверчивого потребителя. И если за границей такая схема считается мошенничеством, то у нас она стала привычным маркетинговым трюком.
Теперь в Узбекистане решили навести порядок в этой сфере. Комитет по конкуренции и защите прав потребителей разработал проект нового постановления, которое будет регулировать проведение акций и скидок. Документ сейчас представлен на общественное обсуждение.
Перед созданием постановления специалисты комитета изучили международный опыт. В Германии, Франции, США, Канаде, Южной Корее, Японии и Китае искусственные скидки запрещены на законодательном уровне. Там продавец обязан предоставить документальное подтверждение «предыдущей» цены и не имеет права создавать фальшивую динамику стоимости.
Новый проект постановления Кабинета Министров предусматривает целый ряд обязательных требований.
В частности, предлагается установить чёткие правила: цена со скидкой должна быть основана на самой низкой цене, действовавшей за последние 30 дней. Кроме того, продавцы будут обязаны не позднее чем за 10 дней уведомлять налоговые органы о предстоящих акциях и распродажах. Искусственное повышение цены перед «скидкой» будет запрещено.
Также продавец будет обязан предоставить полную и понятную информацию об условиях акции, включая срок её действия, перечень товаров и конкретные условия. Если покупатель потребует сведения о прежней цене товара, продавец также будет обязан их предоставить.
Если документ вступит в силу, это станет серьёзным шагом в сторону защиты прав потребителей. Впервые в стране появится возможность реально контролировать честность акций и наказывать тех, кто использует обманные схемы. Возможно, совсем скоро за надписью «скидка −50%» действительно будет скрываться честная цена, а не красивая ширма.