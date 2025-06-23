В Узбекистане начнут бороться с фиктивными скидками

За внешне привлекательными акциями зачастую скрывается манипуляция: цену сначала завышают, а потом якобы снижают, создавая иллюзию выгоды. В результате скидка — это не экономия, а способ обмануть доверчивого потребителя. И если за границей такая схема считается мошенничеством, то у нас она стала привычным маркетинговым трюком.