Челябинск и Санкт-Петербург свяжут новые вечерние авиарейсы

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Каждый вторник самолет будет вылетать из Санкт-Петербурга в Челябинск в 17:35. В обратном направлении рейс отправится в 23:40.
Также известно, что каждую пятницу вылет самолетов из Северной столицы запланирован на 16:55, а из Челябинска — в 22:50. Эти вечерние рейсы стартуют с 1 июля.
Напомним, что самолеты из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно перевозят пассажиров ежедневно. В расписании есть как утренние, так и дневные рейсы.