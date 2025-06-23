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Челябинск и Санкт-Петербург свяжут новые вечерние авиарейсы

Между двумя городами теперь будет курсировать еще больше самолетов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Каждый вторник самолет будет вылетать из Санкт-Петербурга в Челябинск в 17:35. В обратном направлении рейс отправится в 23:40.

Также известно, что каждую пятницу вылет самолетов из Северной столицы запланирован на 16:55, а из Челябинска — в 22:50. Эти вечерние рейсы стартуют с 1 июля.

Напомним, что самолеты из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно перевозят пассажиров ежедневно. В расписании есть как утренние, так и дневные рейсы.