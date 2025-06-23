Доллар резко подешевел на торгах 23 июня в Беларуси

Доллар стоит меньше трех рублей после торгов в Беларуси 23 июня. Данный опубликованы на официальном сайте Белорусской-валютно фондовой биржи.
По результатам торгов, которые завершились на бирже после 13.00 в понедельник, доллар снизился на 0,34%, или 0,0102, и стоит 2,9679 рубля.
Евро стал дешевле на 0,35%, или 0,012, и стоит 3,4080 рубля.
Что касается российского рубля, то он вырос на 0,16%, или 0,0061. За 100 российских рублей необходимо будет отдать 3,7811 белорусского рубля.
Юань подешевел на 0,16%, или 0,0068. За 10 юаней нужно будет отдать 4,1259 белорусского рубля.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар.
Кстати, Нацбанк сказал про выпуск новых монет номиналом один рубль в Беларуси.
Кроме того, минский контролер рассказала, когда в транспорте больше «зайцев».