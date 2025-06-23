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Экономист объяснил, что происходит с курсом доллара в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июня). В последние дни соцсети заполнились сообщениями о падении доллара в Узбекистане. Курс, установленный Центральным банком, на конец прошлой недели достиг минимума за последние 15 месяцев — меньше 12 500 сумов за доллар.

Для сравнения: ещё в апреле доллар почти приблизился к психологической отметке в 13 тысяч.

Однако, как пояснил известный экономист Юлий Юсупов, это не означает, что сум укрепляется. По его словам, ситуация выглядит иначе: падает доллар — и не только к узбекской валюте.

С начала года американская валюта ослабла почти на 10% по отношению к евро, и примерно на 3,3% — по отношению к суму. При этом сам сум в этот же период ослаб по отношению к другим валютам: к евро — на 7,2%, к фунту — на 4,2%, к йене — на 4,8%, а к российскому рублю — на внушительные 22,4%.

Экономист подчёркивает, что у Узбекистана основные торговые партнёры — это не США, а Китай, Россия и страны Европы. А значит, если смотреть на курс в более широком контексте, то сум фактически девальвируется примерно на уровне инфляции. То есть, в реальном выражении он не укрепляется и не падает, а просто следует общим макроэкономическим трендам.

Интересно, что в 2022 и 2024 годах ситуация была иная: сум реально укреплялся, потому что девальвация существенно опережала инфляцию. Тогда это создавало трудности для местных производителей — их товары становились менее конкурентоспособными на фоне более дешёвой импортной продукции. Одним из факторов, удерживавших курс, стал рост цен на золото и активная продажа золота Узбекистаном.

Что же касается нынешнего падения доллара, Юсупов связывает это не с экономикой, а с политической нестабильностью в самих США. Он упоминает непредсказуемость действий Дональда Трампа, включая резкие изменения тарифной политики, критику в адрес главы Федеральной резервной системы и разрушение доверия к независимости ФРС, которая до этого считалась надёжным оплотом американской экономики.

От редакции добавим, что таким образом всё это расшатывает веру инвесторов в стабильность американской экономики и, как следствие, в доллар. А недоверие — это всегда падение курса. Поэтому текущая ситуация на валютном рынке Узбекистана — это скорее отражение глобальных процессов, чем следствие внутренних экономических проблем.

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