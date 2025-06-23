Экономист объяснил, что происходит с курсом доллара в Узбекистане

С начала года американская валюта ослабла почти на 10% по отношению к евро, и примерно на 3,3% — по отношению к суму. При этом сам сум в этот же период ослаб по отношению к другим валютам: к евро — на 7,2%, к фунту — на 4,2%, к йене — на 4,8%, а к российскому рублю — на внушительные 22,4%.