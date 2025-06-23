В Новосибирске на торги выставлены четыре участка под КРТ на 350 млн рублей

Первый объект выставлен мэрией Новосибирска за 239,7 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 июля. Площадь участка составляет 45 тыс. кв. м. Он находится в Кировском районе города, где располагаются аварийные частные дома. Их необходимо снести до 31 декабря 2029 года, завершить строительные работы необходимо к 1 декабря 2032-го. Победителю торгов предстоит ввести объекты капитального строительства общей площадью около 216 тыс. кв.