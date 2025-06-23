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С 24 по 26 июня отменят движение нескольких автобусов

В связи с проведением в Минске Евразийского экономического форума изменится график работы некоторых автобусных маршрутов, сообщает «Минсктранс».

Источник: БелТА

С 24 по 26 июня отменяется работа городских автобусных маршрутов № 912Э, 962Э.

Временно будет организован маршрут № 922Э «Площадь Независимости — Международный выставочный центр».