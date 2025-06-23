Повысит ли Нацбанк Казахстана базовую ставку в 2025 году — мнение экономистов

Базовая ставка должна сохраняться, как минимум, на таком уровне в течение всего 2025 года. Понятно, что это прогнозы, это модельные практики, и многие вещи будут меняться как внутри экономики нашей страны, так и снаружи — во внешних макроэкономических условиях. Но пока, исходя из прогнозного раунда, который закончился сегодня, предполагается, что базовая ставка будет на таком уровне в течение 2025 года либо жестче.