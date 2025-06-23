Маршрут до омского санатория остался без перевозчика

В понедельник, 23 июня 2025 года, региональным Министерством транспорта и дорожного хозяйства прекращено действие свидетельств, дававших коммерсанту право на перевозки по двум маршрутам до населенных пунктов Омского района: «Омск — Малокулачье» (№ 340) и «Омск — санаторий “Колос” (№ 339), который фактически можно назвать курортным. Оба они на протяжении пяти лет обслуживались силами ООО “ОмскЭкспрессАвто” Михаила Локоткова.
В распоряжении, с текстом которого удалось ознакомиться «СуперОмску», указано, что решение принято в том числе по итогам наблюдения за соблюдением обязательных требований при осуществлении контроля за перевозками. Кроме того, ООО «ОмскЭкспрессАвто» запрещается в течение одного года претендовать на закрепление за ними новых маршрутов.
Этим же документом инициировано проведение конкурсов для определения нового перевозчика по указанным маршрутам. Потенциальным претендентам стоит учесть, что маршрут № 339 «Омск — санаторий “Колос” предполагает 28 рейсов ежедневно на четырех автобусах малого класса, тогда как на 340-й “Омск — Малокулачье” достаточно одного автобуса малого класса с четырьмя рейсами каждодневно.
Отметим, что в марте 2025 года стало известно о попытке продать маршрут «Омск — Красноярка», как указывалось, «по цене всех транспортных средств». Перевозки по нему осуществляются АО «Омскоблавтотранс» и тем же ООО «ОмскЭкспрессАвто».