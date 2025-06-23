Маршрут до омского санатория остался без перевозчика

В распоряжении, с текстом которого удалось ознакомиться «СуперОмску», указано, что решение принято в том числе по итогам наблюдения за соблюдением обязательных требований при осуществлении контроля за перевозками. Кроме того, ООО «ОмскЭкспрессАвто» запрещается в течение одного года претендовать на закрепление за ними новых маршрутов.