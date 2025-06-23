В Новосибирске снесут 16 домов в Кировском районе в рамках КРТ

Поводом для обсуждения стал недавний инцидент на улице Бурденко, 42А, где 11 июня обрушился потолок в одной из квартир. Однако жители выражают обеспокоенность не только состоянием домов, но и судьбой памятников советской архитектуры в этом районе. Они опасаются, что строительные работы могут нанести ущерб историческому облику микрорайона, а новая застройка создаст архитектурную эклектику.