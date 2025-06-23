В Новосибирске снесут 16 домов в Кировском районе в рамках КРТ

Об этом 23 июня сообщил глава департамента строительства и архитектуры мэрии Евгений Улитко. Под снос попадут 16 домов, построенных в 1950—1960-х годах.
Поводом для обсуждения стал недавний инцидент на улице Бурденко, 42А, где 11 июня обрушился потолок в одной из квартир. Однако жители выражают обеспокоенность не только состоянием домов, но и судьбой памятников советской архитектуры в этом районе. Они опасаются, что строительные работы могут нанести ущерб историческому облику микрорайона, а новая застройка создаст архитектурную эклектику.
Евгений Улитко отметил, что в Новосибирске сейчас реализуется 24 проекта КРТ, в рамках которых планируется построить 1,2 млн квадратных метров жилья, 12 детских садов и 8 школ. Для этого потребуется снести более 800 частных домов и несколько микрорайонов с двух- и трёхэтажными домами середины XX века.
Отношение горожан к КРТ неоднозначное. Часть жителей выступает против, считая, что их территории не нуждаются в перестройке. В то же время некоторым микрорайонам, включая «Бугринский», «Телевизионный», «Лесоперевалку», а также улицы Охотскую, Фадеева, Волочаевскую, Есенина, Героев Революции и Марата, удалось избежать включения в программу. 18 июня депутаты горсовета утвердили новый Генплан, исключив эти участки из перечня КРТ.