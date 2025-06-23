Нацбанк Беларуси объявил о повышении ставки рефинансирования до 9,75% с 25 июня 2025 года. Подробности сообщили в пресс-службе Национального банка.
Сообщается, что по итогам правления Национального банка, которое состоялось 23 июня, было принято решение повысить ставку рефинансирования до 9,75%. В ведомстве уточнили, что ставки повышаются для нивелирования определенных рисков.
Согласно данным, будут повышены ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности (речь идет про кредит овернайт, СВОП овернайт) и двусторонним операциям поддержки ликвидности (подразумеваются ломбардные кредиты по фиксированной ставке и сделки СВОП) до 11,25%. Поясняется, что во всех случаях повышение составит 25 базисных пунктов.
В Нацбанке отметили: несмотря на сохранение положительной динамики экономического роста, усиливается макроэкономический дисбаланс, который был вызван наращиванием разрыва между темпами роста производительности труда и заработной платы. По названной причине в Беларуси усиливается макроэкономический дисбаланс.
В пресс-службе добавили, что рост заработных плат ведет к росту потребления. В связи с этим, увеличивается и потребительский импорт. Так, в период с января по апрель 2025 года названный показатель составил 14,5%.
«Рост доходов повышает кредитоспособность граждан, что, в свою очередь, ведет к повышенному спросу на импортные товары длительного пользования», — обратили внимание в Нацбанке Беларуси.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар.
Кстати, доллар резко подешевел на торгах 23 июня в Беларуси.
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