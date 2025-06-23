В Башкирии изменилось расписание пригородных поездов

Башкортостанская пригородная пассажирская компания сообщила об изменениях в расписании пригородных поездов по Башкирии и Оренбургской области.
Время отправки и прибытия составов поменялось в связи с проведением ремонтно-путевых работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой на перегоне Салават — Зирган.
30 июня, 1 июля, 2 июля
- № 7439/7440/7442/7441 Уфа — Кумертау — Оренбург устанавливается сообщением: Уфа (отпр.07.43) — Стерлитамак (приб.09.55)на участке Стерлитамак — Оренбург выводится из графика движения;
- № 7444/7443/7445/7446 Оренбург — Кумертау — Уфа устанавливается сообщением: Стерлитамак (отпр.19.13) — Уфа (приб.21.30)на участке Оренбург — Стерлитамак выводится из графика движения;
- № 7447/7448/7450/7449 Уфа — Кумертау — Оренбург устанавливается сообщением: Уфа (отпр.16.05) — Стерлитамак (приб.18.20)на участке Стерлитамак — Оренбург выводится из графика движения.
1 июля, 2 июля, 3 июля.
- № 7452/7451/7453/7454 Оренбург — Кумертау — Уфа устанавливается сообщением: Стерлитамак (отпр.09.32) — Уфа (приб.11.55)на участке Оренбург — Стерлитамак выводится из графика движения.
Время указано местное.