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В Башкирии изменилось расписание пригородных поездов

На Куйбышевской железной дороге на перегоне Салават — Зирган будут идти ремонтные работы.

Источник: Башинформ

Башкортостанская пригородная пассажирская компания сообщила об изменениях в расписании пригородных поездов по Башкирии и Оренбургской области.

Время отправки и прибытия составов поменялось в связи с проведением ремонтно-путевых работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой на перегоне Салават — Зирган.

30 июня, 1 июля, 2 июля

  • № 7439/7440/7442/7441 Уфа — Кумертау — Оренбург устанавливается сообщением: Уфа (отпр.07.43) — Стерлитамак (приб.09.55)на участке Стерлитамак — Оренбург выводится из графика движения;
  • № 7444/7443/7445/7446 Оренбург — Кумертау — Уфа устанавливается сообщением: Стерлитамак (отпр.19.13) — Уфа (приб.21.30)на участке Оренбург — Стерлитамак выводится из графика движения;
  • № 7447/7448/7450/7449 Уфа — Кумертау — Оренбург устанавливается сообщением: Уфа (отпр.16.05) — Стерлитамак (приб.18.20)на участке Стерлитамак — Оренбург выводится из графика движения.

1 июля, 2 июля, 3 июля.

  • № 7452/7451/7453/7454 Оренбург — Кумертау — Уфа устанавливается сообщением: Стерлитамак (отпр.09.32) — Уфа (приб.11.55)на участке Оренбург — Стерлитамак выводится из графика движения.

Время указано местное.