В Самаре возбудили дела в отношении семи управляющих организаций из-за несоблюдения требований

По информации надзорного ведомства, во время проверки соблюдения требований к содержанию многоквартирных домов, расположенных в Ленинском районе, выявлены нарушения по следующим адресам: ул. Дачная, 15, ул. Карла Маркса, 8, ул. Молодогвардейская, 207, ул. Молодогвардейская, 232, ул. Фрунзе 161, ул. Фрунзе, 161, ул. Арцыбушевская, 34А.