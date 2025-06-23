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В Бугульминском районе создадут курортный комплекс за 300 миллионов рублей

Проект важен для развития туризма юго-востока Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

В Бугульминском районе создадут курортный комплекс за 300 миллионов рублей. Проект «Карабашское море» был обсужден на утреннем совещании у главы Татарстана Рустама Минниханова.

Сумма инвестиций в проект составит более 300 миллионов рублей. Глава района Дамир Фаттахов сообщил, что к концу июля земли переведут из сельхозназначения в рекреационные зоны, а весной начнется строительство.

Проект важен для развития туризма юго-востока Татарстана благодаря наличию аэропорта в Бугульме. Он создаст новые рабочие места и инфраструктуру, а природные особенности территории позволяют сформировать туристический кластер. Также учтут мнения местных жителей.