В Бугульминском районе создадут курортный комплекс за 300 миллионов рублей. Проект «Карабашское море» был обсужден на утреннем совещании у главы Татарстана Рустама Минниханова.
Сумма инвестиций в проект составит более 300 миллионов рублей. Глава района Дамир Фаттахов сообщил, что к концу июля земли переведут из сельхозназначения в рекреационные зоны, а весной начнется строительство.
Проект важен для развития туризма юго-востока Татарстана благодаря наличию аэропорта в Бугульме. Он создаст новые рабочие места и инфраструктуру, а природные особенности территории позволяют сформировать туристический кластер. Также учтут мнения местных жителей.