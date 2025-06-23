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Инфляция в Калининградской области перевалила за 12%

В мае 2025 года в Калининградской области отмечен рост цен на 0,57% относительно апреля.

Источник: Янтарный край

Годовая инфляция достигла 12,13%, что заметно выше среднего показателя по России (9,88%).

Значительно подорожали масла: подсолнечное — на 15,61% за год, оливковое — на 13,78%. Резкий скачок цен зафиксирован на плодоовощную продукцию — рост составил 29,47% за год. При этом яйца стали дешевле на 1,52% благодаря увеличению производства.

Отмечено снижение стоимости электроники. Телевизоры подешевели на 1,39%, компьютеры — на 7,79%. Смартфоны потеряли в цене 0,93%, смарт-часы — 10,39%. Также снизились цены на автомобили (1,22% за год).

Существенно выросли цены на отдых и путешествия. Санаторно-оздоровительные и гостиничные услуги заметно подорожали из-за увеличения числа туристов. Экскурсионные туры стали дороже на 14,30% за год, поездки на Черноморское побережье — на 20,96%, речные круизы — на 12,31%.

В Калининградской области более активно растут цены на услуги размещения туристов. При этом электроника дешевеет быстрее, чем в среднем по стране: ноутбуки потеряли в цене 3,41% против 1,84% по России.

Несмотря на некоторое замедление, инфляция в регионе остаётся выше общероссийских показателей. Центробанк планирует снизить её до 4% к 2026 году, для чего необходимо сохранение высоких процентных ставок.