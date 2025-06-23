В Самарской области вырастут цены на проезд в электричках с 1 июля

На скорые поезда «Ласточка» и ЭП2Д на участках Самара — Зубчаниновка и Самара — Ягодная тариф составит 52/42 рубля. Из Самары в Липяги он будет 43/38 рублей: в пределах первых 10 км пути 27/23 рубля, а за каждый последующий — 2,7/2,3 ₽/км.