В Самарской области вырастут цены на проезд в электричках с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Самарской области повысятся цены на проезд в электричках. Утвержден новый предельный максимальный уровень тарифа на ж/д транспорте в пригородном сообщении. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.
«Из Самары в Зубчаниновку, Ягодную и Конструкторскую устанавливается тариф 30 рублей: в пределах первых 10 км пути — 20 рублей, за каждый последующий километр пути — 2 ₽/км», — рассказали в пресс-службе.
На скорые поезда «Ласточка» и ЭП2Д на участках Самара — Зубчаниновка и Самара — Ягодная тариф составит 52/42 рубля. Из Самары в Липяги он будет 43/38 рублей: в пределах первых 10 км пути 27/23 рубля, а за каждый последующий — 2,7/2,3 ₽/км.
За провоз мелких домашних животных, собак и птиц придется заплатить 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки. Напомним, тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Самарской области с 1 июля 2025 года.