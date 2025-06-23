На трассе М-4 Дон завершили первый этап ремонта путепровода

ГК «Автодор» завершила первый этап ремонта путепровода на 1084 км федеральной трассы М-4 Дон. Работы проводятся в два этапа: сначала на правой части сооружения, затем аналогичные мероприятия выполнят на левой стороне. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.