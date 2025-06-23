Автобусы между Калининградской областью и Польшей будут ходить чаще

«Маршруте № 700 сообщением Калининград — Гданьск — аэропорт со вторника, 24 июня, вводятся дополнительные рейсы. Теперь автобусы на данном направлении будут курсировать ежедневно, за исключением понедельника и среды», — говорится в сообщении.
Данное направление традиционно пользуется популярностью не только у россиян, но и у иностранных граждан, уточняет «Интерфакс». Рейсовые автобусы, как правило, не стоят в больших очередях на российско-польской границе. В настоящее время из Калининграда автобусы отправляются в несколько городов Польши, Литвы и Германии.