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Автобусы между Калининградской областью и Польшей будут ходить чаще

КАЛИНИНГРАД, 23 июня, ФедералПресс. Расширяется автобусное сообщение между Калининградом и Гданьском. Представители калининградского автовокзала подчеркнули, что вводятся дополнительные рейсы.

«Маршруте № 700 сообщением Калининград — Гданьск — аэропорт со вторника, 24 июня, вводятся дополнительные рейсы. Теперь автобусы на данном направлении будут курсировать ежедневно, за исключением понедельника и среды», — говорится в сообщении.

Данное направление традиционно пользуется популярностью не только у россиян, но и у иностранных граждан, уточняет «Интерфакс». Рейсовые автобусы, как правило, не стоят в больших очередях на российско-польской границе. В настоящее время из Калининграда автобусы отправляются в несколько городов Польши, Литвы и Германии.