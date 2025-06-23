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В Казани закрыли пансионат «Милена» на улице Тази Гиззата

Это было сделано по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

В Казани закрыли пансионат «Милена» на улице Тази Гиззата. Соответствующий иск прокуратуры удовлетворил Вахитовский районный суд города. Также удовлетворено и ходатайство надзорного ведомства о принятии обеспечительных мер о запрете эксплуатации здания до вступления в законную силу решения суда.

Все дело в том, что в ходе проверки в пансионате были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Поэтому прокуратура подала иск в суд о закрытии здания. В настоящее время постояльцев пансионат уже расселили.