В Казани закрыли пансионат «Милена» на улице Тази Гиззата. Соответствующий иск прокуратуры удовлетворил Вахитовский районный суд города. Также удовлетворено и ходатайство надзорного ведомства о принятии обеспечительных мер о запрете эксплуатации здания до вступления в законную силу решения суда.
Все дело в том, что в ходе проверки в пансионате были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Поэтому прокуратура подала иск в суд о закрытии здания. В настоящее время постояльцев пансионат уже расселили.