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Air Astana продлевает отмену рейсов в ОАЭ и Катар

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяет на 24 июня следующие рейсы, передает DKnews.kz.

Источник: PR_AirAstana

KC205/206/Астана-Дубай-Астана KC897/898/Алматы-Дубай-Алматы KC551/552/Шымкент-Доха-Шымкент (чартер).

Пассажирам отменных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.

Авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию и рассмотрит возобновление полетов с 25 июня по мере улучшения ситуации.

Контакты:

help.airastana.com.

  • +7 727 244 4477 (24/7)
  • +7 7172 584477 (24/7)
  • +7 702 702 4477 (24/7)

Горячая линия по вопросам задержек рейсов:

  • +7 7272 44 44 78 (24/7)
  • WhatsApp*: +7 702 702 00 74 (24/7)
  • Online chat: airastana.com (24/7).

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.