Air Astana продлевает отмену рейсов в ОАЭ и Катар

KC205/206/Астана-Дубай-Астана KC897/898/Алматы-Дубай-Алматы KC551/552/Шымкент-Доха-Шымкент (чартер).
Пассажирам отменных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.
Авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию и рассмотрит возобновление полетов с 25 июня по мере улучшения ситуации.
Контакты:
help.airastana.com.
- +7 727 244 4477 (24/7)
- +7 7172 584477 (24/7)
- +7 702 702 4477 (24/7)
Горячая линия по вопросам задержек рейсов:
- +7 7272 44 44 78 (24/7)
- WhatsApp*: +7 702 702 00 74 (24/7)
- Online chat: airastana.com (24/7).
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.