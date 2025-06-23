КГА Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке

«С 13 июня 2025 года в связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации по причине сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, авиационной администрацией Казахстана запрещено казахстанским авиакомпаниям использование воздушного пространства 6 стран — Иран, Израиль, Ирак, Иордания, Сирия и Ливан», — заявили в пресс-службе КГА в понедельник.