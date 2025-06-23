КГА Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке

«С 13 июня 2025 года в связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации по причине сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, авиационной администрацией Казахстана запрещено казахстанским авиакомпаниям использование воздушного пространства 6 стран — Иран, Израиль, Ирак, Иордания, Сирия и Ливан», — заявили в пресс-службе КГА в понедельник.
В связи с этим, авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки на Ближний Восток, не осуществляют свои рейсы в воздушном пространстве данных стран и совершают перелет в обход.
Следует отметить, что 17 июня текущего года авиакомпания «SCAT» выполнила рейс по маршруту Ашхабад — Астана в целях вывоза 89 граждан РК из Ирана. Рейс был выполнен в полном соответствии с действующими ограничениями.