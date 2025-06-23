Дмитрий Пристансков: власти стали внимательнее относиться к голосу бизнеса

Устойчивость бизнеса во многом зависит от стабильности и прозрачности условий с горизонтом хотя бы 10 лет, и важно, чтобы государство было партнером — через инфраструктурную поддержку, подготовку кадров, поддержку экспорта. И для горнодобывающей отрасли это особенно актуально. Без этого всего невозможно обеспечить технологический суверенитет, к которому мы все хотим прийти.