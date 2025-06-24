И хочется, и кириллица

Директор управляющей компании «Столица» Константин Копытов отметил, что новый закон не коснется названия торгово-развлекательного комплекса на ул. Мира, 41/1, так как оно написано на русском языке. По словам господина Копытова, в «Столице» пока не собираются менять какие-либо вывески и рекламные объекты. «Закон принят, но теперь нужно взять паузу, оценить его. Важно понимать, какие комментарии будут к этой норме», — указал директор управляющей компании «Столица». Собеседника интересует, будет ли закон иметь обратную силу и какая судебная практика сложится в связи с его действием. Константин Копытов обратил внимание, что даже в случае написания на русском языке некоторых слов вроде coffee в вывесках все равно будут использоваться заимствованные из других языков слова (кофе). По мнению директора УК «Столица», иностранные слова, особенно в крупных городах, настолько органично закрепились в повседневной жизни россиян, что некоторые зачастую не замечают заимствований, и прекратить их повсеместное использование в написании кириллицей или латиницей будет проблематично.