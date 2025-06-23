Малым городам дадут возможность спастись от бедности

Реставрация исторических зданий привлечет туристов в небольшие города и села России.
Малым городам и селам с историей помогут развить выгодную сферу экономики. На оперативном совещании с вице-премьерами 23 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что надо объединить ресурсы двух программ льготного кредитования — по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия. Эксперты рассказали URA.RU, что результаты этого этапа развития внутреннего туризма появятся уже через три-четыре года.
«Отдельно глава государства коснулся повышения туристической привлекательности российских городов и поселков. Предстоит объединить ресурсы двух программ льготного кредитования — по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия. Распространить на реставрацию и капитальный ремонт старинных зданий механизм зонтичных поручительств Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП)», — сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, разбирая итоги Петербургского экономического форума.
Важно продолжить совершенствование делового климата, заявил премьер-министр РФ Михаил МишустинФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Эти механизмы смогут упростить привлечение финансирования для сохранения многих памятников истории и культуры, которые имеют особое значение для местных жителей, а также гостей регионов, отметил премьер-министр России.
В продолжении темы Мишустин добавил, что для реализации новых проектов, в том числе и в сфере туризма, необходимо инвестирование. «Следовательно, важно продолжить совершенствование делового климата, о чем также говорил на форуме президент. К сентябрю предстоит завершить подготовку национальной модели целевых условий, чтобы уже к 2030 году Россия оказалась в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса», — добавил он.
До 2030 года необходимо восстановить не менее тысячи объектов культурного наследияФото: Илья Московец © URA.RU.
Премьер обратил внимание на острую проблему, от решения которой зависит увеличение турпотока в города и села страны, а еще дал понять, что для этого есть эффективные инструменты, которыми можно и даже нужно воспользоваться уже сейчас, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его мнению, важен не просто интерес инвесторов к восстановлению объектов культурного наследия, а именно их кооперация в разрешении этого вопроса.
«В стране 7−7,5 тысяч объектов культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении, приблизительно столько же мы уже потеряли. Именно поэтому нужно направить все возможные ресурсы на решение этой проблемы. Сейчас задача — восстановить не менее тысячи исторических зданий до 2030 года», — сказал Волков.
Вопрос туристической привлекательности городов и сел РФ нужно решать с представителями крупного бизнесаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Восстановление объектов культурного наследия требует особого внимания, как со стороны региональных органов власти, так и представителей крупного бизнеса, которые вместе могли бы включиться в спасение объектов культурного наследия, добавил Волков.
Говоря про экономические инструменты туристической привлекательности, Михаил Мишустин дал сигнал крупным федеральным игрокам активнее включаться в проекты по восстановлению исторических зданий, полагает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «В связи с ограничениями поддержка Корпорации малого и среднего бизнеса сконцентрирована исключительно на приоритетных отраслях. Однако я буду рад, если восстановление объектов культурного наследия тоже включат в приоритет. Я как раз вхожу в Совет директоров корпорации, поэтому смогу проконтролировать этот вопрос», — пообещал Калинин.
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Активное взаимодействие представителей туристической отрасли и бизнеса даст заметные результаты уже через три-четыре года, уверена зампредседателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. «Культурный туризм популярен у многих россиян. Их беспокоят вопросы культурного наследия, исторической памяти. Через пару лет мы увидим серьезное увеличение турпотока во многих регионах страны, в том числе за счет иностранцев, и, как следствие, — увеличение бюджетных поступлений в разы», — резюмировала Лобач.