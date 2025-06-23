Малым городам дадут возможность спастись от бедности

Премьер обратил внимание на острую проблему, от решения которой зависит увеличение турпотока в города и села страны, а еще дал понять, что для этого есть эффективные инструменты, которыми можно и даже нужно воспользоваться уже сейчас, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его мнению, важен не просто интерес инвесторов к восстановлению объектов культурного наследия, а именно их кооперация в разрешении этого вопроса.