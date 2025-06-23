БГПЗ в 2025 году произведет более 96 тыс. тонн автогаза

На заводе обеспечивается полная цепочка производственного цикла — от добычи нефти, отделения попутного нефтяного газа, его сжижения и транспортировки на БГПЗ, переработки и производства сжиженных углеводородных газов до их транспортировки на собственную сеть АЗС и реализации конечному потребителю. «Мы планируем и в последующем работать, заполняя в первую очередь потребности внутреннего рынка нашей страны», — добавил Сергей Пашков.