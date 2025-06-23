БГПЗ в 2025 году произведет более 96 тыс. тонн автогаза

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский газоперерабатывающий завод (БГПЗ) в 2025 году планирует произвести 96 662 т сжиженного углеводородного газа марки ПБА (автогаз. — Прим. БЕЛТА), сообщила со ссылкой на директора предприятия Сергея Пашкова пресс-служба «Белнефтехима», передает БЕЛТА.
«В нынешних условиях производственные мощности нашего завода сбалансированы с учетом необходимого объема потребления продукции на внутреннем рынке», — отметил руководитель Белорусского газоперерабатывающего завода Сергей Пашков.
На заводе обеспечивается полная цепочка производственного цикла — от добычи нефти, отделения попутного нефтяного газа, его сжижения и транспортировки на БГПЗ, переработки и производства сжиженных углеводородных газов до их транспортировки на собственную сеть АЗС и реализации конечному потребителю. «Мы планируем и в последующем работать, заполняя в первую очередь потребности внутреннего рынка нашей страны», — добавил Сергей Пашков.
При этом Белорусский газоперерабатывающий завод активно развивает рынок автомобильного пропан-бутана как продукта отечественного производства, позволяющего сокращать зависимость страны от импорта, а также более экономичного и экологичного топлива по сравнению с традиционными бензинами.
Белорусский газоперерабатывающий завод республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение “Белоруснефть” создан в 1976 году. Среди основных направлений его работы производство продуктов нефтепереработки и электроэнергии. -0-