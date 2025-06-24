Новый аттракцион «Диско» хотят открыть в ЦПКиО Волгограда в 2026 году

Как сообщает администрация ЦПКиО, сейчас директор парка Андрей Еркин в рамках рабочей поездки в Китай посещает фабрики и производства по изготовлению аттракционов мирового уровня. После проведения опроса среди посетителей парка было принято решение об открытии нового аттракциона «Диско». Аналогичный объект пользуется большой популярностью у детей и взрослых в парках Сеула, Диснейленде и Долинах счастья в Китае.