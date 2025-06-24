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Новый аттракцион «Диско» хотят открыть в ЦПКиО Волгограда в 2026 году

Отдыхающие смогут ощутить резкие подъемы и спуски вращающегося диска, который движется по полукруглому рельсу.

Как сообщает администрация ЦПКиО, сейчас директор парка Андрей Еркин в рамках рабочей поездки в Китай посещает фабрики и производства по изготовлению аттракционов мирового уровня. После проведения опроса среди посетителей парка было принято решение об открытии нового аттракциона «Диско». Аналогичный объект пользуется большой популярностью у детей и взрослых в парках Сеула, Диснейленде и Долинах счастья в Китае.

«Семейный» аттракцион будет изготовлен на фабрике в КНР, после чего его доставят в Волгоград. Открытие запланировано на 2026 год.

Добавим, что ранее планы развития волгоградского ЦПКиО обсуждались в рамках рабочей поездки с участием губернатора Андрея Бочарова и главы Волгограда Владимира Марченко. В мае в парке начались работы по созданию фонтанного комплекса площадью 1700 кв. м, а совсем недавно на «Башне свободного падения» засияла новая подсветка.