Нацбанк заметно понизил курс евро и курс доллара на 24 июня

В сравнении с валютными курсами, которые были установлены на понедельник, 23 июня, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля стал тяжелее в валютной корзине. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.