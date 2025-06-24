Нацбанк заметно понизил курс евро и курс доллара на 24 июня

Национальный банк скорректировал курсы валют на 24 июня 2025 года, вторник. В итоге курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 24 июня, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9679 белорусского рубля, 1 евро — 3,4047 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7811 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые были установлены на понедельник, 23 июня, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля стал тяжелее в валютной корзине. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0102 белрубля, курс евро упал на 0,0279 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0061 белрубля.
Тем временем в Минске отель ищет сотрудника на зарплату от 30 000 рублей.