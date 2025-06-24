Цена нефти Brent на бирже ICE упала ниже $69 за баррель

Для сравнения, 23 июня цена фьючерсов на Brent на этой же бирже превысила 81 доллар за баррель, что стало максимальным показателем с 20 января. Тогда подорожание сырья связывали с обострением обстановки на Ближнем Востоке, что усилило опасения участников рынка по поводу возможных перебоев в поставках.