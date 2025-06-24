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Цена нефти Brent на бирже ICE упала ниже $69 за баррель

Такой показатель цены на нефть Brent зафиксирован впервые с 12 июня.

Источник: Аргументы и факты

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 69 долларов за баррель — уровень, зафиксированный впервые с 12 июня.

Для сравнения, 23 июня цена фьючерсов на Brent на этой же бирже превысила 81 доллар за баррель, что стало максимальным показателем с 20 января. Тогда подорожание сырья связывали с обострением обстановки на Ближнем Востоке, что усилило опасения участников рынка по поводу возможных перебоев в поставках.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что возможная блокировка Ормузского пролива Ираном окажет серьёзное воздействие на мировую энергетическую систему и не оставит в стороне даже Соединённые Штаты.

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