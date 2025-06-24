В Приморье меняют систему оплаты вывоза мусора

Регион характеризуется большой мобильностью населения. В результате складывается ситуация, при которой в квартире, к примеру, никто не прописан, а фактически проживают и ежедневно выбрасывают мусор несколько человек, зарегистрированные в другом месте, зачастую даже в другом населённом пункте. Это приводит к тому, что расчёт по количеству прописанных людей в том или ином районе не совпадает с фактическим объёмом формируемых на территории края отходов.