В Приморье меняют систему оплаты вывоза мусора

Вместо расчёта платежей по числу прописанных в квартире, её будут начислять из расчёта квадратных метров. Это позволит сделать начисления более справедливыми. Вопросам санитарной очистки власти региона уделяют большое внимание и держат на личном контроле, формируя устойчиво работающую систему вывоза отходов.
Несправедливый учёт.
Проблему с вывозом мусора в Приморье связывают с недофинансированием отрасли. По словам президента Ассоциации операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами («Чистое Приморье») Сергея Лазарева, ежемесячно отрасль недополучает около 30 млн рублей.
Эти потери возникают как из-за неплательщиков, так и из-за неверного подхода к формированию начислений.
Регион характеризуется большой мобильностью населения. В результате складывается ситуация, при которой в квартире, к примеру, никто не прописан, а фактически проживают и ежедневно выбрасывают мусор несколько человек, зарегистрированные в другом месте, зачастую даже в другом населённом пункте. Это приводит к тому, что расчёт по количеству прописанных людей в том или ином районе не совпадает с фактическим объёмом формируемых на территории края отходов.
Получается, что в секвартирном доме, где зарегистрированы 200 человек, фактически проживают больше 300. Коммунальщикам приходится справляться с большими объёмами мусора, вывоз которого фактически никто не оплачивает.
Почему это происходит? Операторы не имеют информации, сколько на самом деле человек проживают в квартире. Поэтому более справедливым является система начислений за вывоз мусора, которая учитывает количество не зарегистрированных в квартире, а квадратных метров площади.
«Я — пенсионерка, живу в квартире одна. Сосед же, так же прописанный в квартире один, там не живёт, а сдаёт квартиру семье из трёх человек. Мусора они производят в разы больше, чем я, а платим мы одинаково. Это как минимум нечестно», — говорит жительница Владивостока Людмила Лосева.
Новый подход к начислениям в регионе начнут применять уже с 1 июля. Сейчас плату за вывоз коммунальных отходов будут рассчитывать не по числу прописанных, а по количеству квадратных метров в квартире.
Для физических лиц с учётом индексации новый норматив будет составлять 4,46 рубля за квадратный метр. В первую очередь изменения начислений позволят «вывести из тени» тех, кто не платит за вывоз ТКО вовсе. Система сделает платежи более справедливыми.
Кому это выгодно.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексея Першина, изменения ощутят в первую очередь собственники больших объектов, где прописано небольшое число людей.
«Обычные же, добросовестные граждане будут получать квитанцию за фактическую площадь, на которой они проживают, вне зависимости от количества людей», — подчёркивает министр.
Для многих такой подход окажется даже намного выгоднее прежнего.
Семья Кузнецовых живёт вчетвером в трёхкомнатной квартире на Нейбута. Площадь их жилья составляет 74,3 кв. м. При существующей системе оплаты с каждого проживающего им пришлось бы платить 109,8 рубля.
«Мы посчитали, что новая схема начислений для нас фактически даже более удобна. При оплате подушно за каждого прописанного мы заплатили бы 4×109,8 рубля, то есть 439,2 рубля. С 1 июля расчёт проще: 74,3 кв. м умножаем на 4,46 рубля тарифа и получаем 331 и 38 копеек. Как видите, выгода очевидна», — говорит глава семейства Иван Кузнецов.
Выводы Кузнецовых подтверждает и руководитель проекта «Школа ЖКХ» в Приморском крае, депутат Думы Владивостока Людмила Таран. По её мнению, новая система начислений за вывоз твёрдых коммунальных отходов в первую очередь выгодна простым горожанам.
Таран уверена, что изменения в первую очередь ощутят те, кто приобрёл несколько квартир и сдаёт их, делая на этом бизнес. Зачастую в таких квартирах никто не прописан, соответственно, платежи минимальные.
«Выгодно тем семьям, которые имеют одно жильё или два жилья в городе Владивостоке и у них небольшая площадь. Допустим, это 40−50 кв. м, и прописаны члены семьи: мама, папа и двое детей», — отмечает депутат.
Для перехода на новую систему оплаты от самих жильцов ничего не потребуется. Никаких подтверждающих документов им представлять не придётся.
Если у жителей появятся вопросы по начислениям, всё разъяснить обещают по телефону «горячей линии». Кроме того, за разъяснениями можно написать в чат-бот, оставив свои контакты для обратной связи.
Бороться с неплательщиками.
Ещё один важный момент — новая схема позволит эффективнее работать с теми, кто не оплачивает коммунальную услугу.
К примеру, в квартире недобросовестного собственника никто не прописан, а фактически там проживают трое-пятеро квартирантов.
«Сейчас в суде требуется представить доказательства, что неплательщик фактически там проживал. Теперь же будет достаточно самого факта владения жильём, — говорит юрист Михаил Петровский. — Это позволит упростить судебную практику при общении с недобросовестными собственниками квартир».
Новая практика, по его мнению, никак не скажется на тех, кто честно оплачивает все счета, но усложнит жизнь именно недобросовестным владельцам квартир.
Новый этап реформы.
Изменение подхода к формированию платежей за вывоз твёрдых коммунальных отходов станет очередным этапом перезагрузки мусорной реформы в регионе.
«Причиной недофинансирования отрасли во многом является несовершенство существующей системы начисления платы за коммунальную услугу. Со своей стороны, правительство региона субсидирует отрасль, чтобы мусор вывозился без сбоев, а компании работали относительно стабильно», — отмечает президент Ассоциации операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Сергей Лазарев.
Новая система оплаты позволит ликвидировать дисбаланс в отрасли, из-за чего плановые объёмы накопления ТКО, рассчитываемые по количеству людей, не соответствуют фактически накапливаемым отходам.
В туристический сезон количество мусора в популярных туристических районах края увеличивается чуть ли не в 10 раз. Арендующие летом квартиры туристы при существующей системе начисления никак не учитываются.
«Сейчас мы видим “перезагрузку” мусорной реформы по поручению губернатора — закупается техника, обновляются контейнеры, строятся новые площадки, ведётся работа с юрлицами по заключению договоров на вывоз отходов», — подчёркивает Сергей Лазарев.
Ситуацию с вывозом мусора необходимо решать комплексно.
«Здесь нет второстепенных вещей. Важно обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора, а также наладить контроль за этим процессом», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.