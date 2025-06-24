Вакансии с зарплатами до 300 тыс рублей представит нацпроект в Хабаровском крае

— В этом году участие в ярмарке примут более 200 работодателей края, которые представят свыше 5,5 тыс. вакансий, охватывающих широкий спектр профессий — от рабочих специальностей до управленческих направлений. Мероприятие обычно вызывает большой отклик у жителей Хабаровского края — 18 апреля его посетило более 1,7 тыс. жителей и гостей региона. Каждый пятый получил предложение о трудоустройстве, — рассказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства края Константин Виноградов.