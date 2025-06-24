Вакансии с зарплатами до 300 тыс рублей представит нацпроект в Хабаровском крае

В рамках нацпроекта «Кадры» в Хабаровском крае 27 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это масштабное мероприятие пройдет уже в третий раз и объединит работодателей и соискателей со всего региона, предоставляя уникальные возможности для поиска работы, профессионального роста и развития кадрового потенциала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В этом году участие в ярмарке примут более 200 работодателей края, которые представят свыше 5,5 тыс. вакансий, охватывающих широкий спектр профессий — от рабочих специальностей до управленческих направлений. Мероприятие обычно вызывает большой отклик у жителей Хабаровского края — 18 апреля его посетило более 1,7 тыс. жителей и гостей региона. Каждый пятый получил предложение о трудоустройстве, — рассказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства края Константин Виноградов.
На федеральном этапе ярмарки свои вакансии представят крупные компании Хабаровского края: Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Амурсталь, Амурский судостроительный завод, Хабаровский аэропорт, Дальхимфарм, Дальэнергомаш, Оловянная рудная компания, Локотех-Сервис, Ургалуголь, ННК — Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, а также представители малого и среднего бизнеса.
Новшеством этого года станет Фестиваль профессий, в рамках которого посетители смогут узнать о востребованных специальностях, о трудовых династиях Хабаровского края, пройти профориентационное тестирование, стать участниками церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Наиболее востребованные должности наблюдаются в сфере строительства, промышленности, транспорта. Работодатели предлагают заработные платы до 300 тыс. рублей. Ситуация на рынке труда в нашем регионе находится в стабильном состоянии. По состоянию на 24 июня 2025 года уровень регистрируемой безработицы в крае составляет 0,2%.