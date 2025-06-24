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Красноярцы могут получить налоговый вычет за сдачу ГТО

В Красноярском крае, как и по всей России, граждане, уплачивающие НДФЛ, смогут воспользоваться налоговым вычетом за участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В Красноярском крае, как и по всей России, граждане, уплачивающие НДФЛ, смогут воспользоваться налоговым вычетом за участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Эта мера поддержки вступит в силу с 1 января 2025 года и направлена на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни, сообщили в Агентстве печати и массовых коммуникаций.

Кроме того, налоговый вычет будет доступен для расходов на занятия фитнесом и спортом, начиная с 1 января 2022 года.

Подробности можно узнать в разделе «Налоговые вычеты по НДФЛ» на официальном сайте ФНС России.

Ранее рассказывали, что повышенные выплаты военнослужащим из Красноярска продлены до конца июня.