Подрядчиком проектирования участка ВКАДа стал бывший архитектор Приморья

Проект планируется реализовать в три этапа. Он включает реконструкцию существующих дорог, строительство новых магистралей с велодорожками, путепровода под ж/д путями и обустройство обхода нефтебазы. Несмотря на поручение президента о ее выносе, нефтебаза пока остается на месте. Трасса затронет прибрежные стоянки и пляжи, возможно, с частичной отсыпкой моря.