Подрядчиком проектирования участка ВКАДа стал бывший архитектор Приморья

Речь идет о транспортной артерии от улицы Батарейной до улицы Татарской вдоль побережья Амурского залива. Протяженность участка составляет 9,5 км. Победителем конкурентных торгов с шестью участниками стало ООО «Оферта диалог», снизившее цену с 9,5 млн рублей до 5,8 млн.
Согласно данным портала проверки контрагентов Seldon.Basis, компания была образована в 2010 году во Владивостоке. Основной вид деятельности — архитектура, инженерные изыскания и техконсультации. Учредителями выступают Кирилл и Даниил Солгаловы и Антон Гришин. Один из них состоит в градсовете города по архитектуре. Директор компании — бывший архитектор Приморья Александр Котляров.
Подрядчику предстоит до 8 декабря 2025 года подготовить проект планировки и межевания территории площадью около 79−80 га. Документация определит трассировку улиц, зоны строительства и реконструкции, размещение инженерных сетей, территорий общего пользования. Также потребуется смоделировать транспортные потоки и рассчитать пропускную способность магистрали.
Проект планируется реализовать в три этапа. Он включает реконструкцию существующих дорог, строительство новых магистралей с велодорожками, путепровода под ж/д путями и обустройство обхода нефтебазы. Несмотря на поручение президента о ее выносе, нефтебаза пока остается на месте. Трасса затронет прибрежные стоянки и пляжи, возможно, с частичной отсыпкой моря.
Месяц назад глава города Константин Шестаков подписал постановление о старте проектирования этой части ВКАДа. Идея кольцевой автодороги обсуждается более 10 лет, но проект неоднократно переносили. Ранее рассматривалась схема с эстакадами и мостом на остров Елены, но планы так и не реализовали.