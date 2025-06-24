В Перми для туристов речных круизов запустили «Коми-пермяцкий экспресс»

В Перми запустили «Коми-Пермяцкий экспресс» для туристов речных круизов. Пассажирам туристических судов предлагают однодневный тур для знакомства с самобытной историей, традициями и гастрономией севера Прикамья.
Путешествие начинается на Речном вокзале. По пути в Коми-округ с туристами работают профессиональные экскурсоводы, народные вокальные ансамбли, по прибытии — жители местных деревень.
«Большая культурная программа, обильные застолья, национальные костюмы и веселые деревенские игры не оставляют равнодушными никого», — отметили в краевом министерстве по туризму.
Туристы уже посетили Кудымкар и деревню Шадрина. Их встречали по-семейному, «как будто действительно приехали в гости к своим бабушкам».
В навигацию 2025 «Коми-Пермяцкий экспресс» будет работать до конца лета. Его организуют для туристов теплоходов «Юрий Никулин» и «Павел Бажов», прибывающих в Пермь из Казани, Нижнего Новгорода и Ярославля.