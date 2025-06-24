В Перми для туристов речных круизов запустили «Коми-пермяцкий экспресс»

В навигацию 2025 «Коми-Пермяцкий экспресс» будет работать до конца лета. Его организуют для туристов теплоходов «Юрий Никулин» и «Павел Бажов», прибывающих в Пермь из Казани, Нижнего Новгорода и Ярославля.