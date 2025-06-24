Аэропорт Иркутска отмечает 100-летний юбилей

Иркутскому аэропорту исполнилось 100 лет сегодня, 24 июня. Век назад в столице Приангарья приземлилась воздушная эскадрилья из шести самолетов, совершавших перелет из Москвы в Пекин под руководством летчика Исая Шмидта. Одна из остановок была сделана в Иркутске, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«Сегодня “Международному Аэропорту Иркутска” 100 лет! За эти годы он превратился из небольшой посадочной площадки в современный транспортный узел, связывающий регион с городами России и зарубежья», — говорится в сообщении.
Напомним, что 11 июня состоялось торжественное открытие нового терминала аэропорта Иркутска. Терминал внутренних авиалиний предназначен для прилетающих и трансферных пассажиров. Ожидается, что объект позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и решить проблему перегруженности действующего терминала.
После открытия новый терминал существенно усилит потенциал аэропорта Иркутска, укрепив его позиции как важнейшего транспортного узла Восточной Сибири. Одновременно в терминале внутренних воздушных авиалиний проведут реорганизацию: освободившееся после переноса багажного отделения пространство займут дополнительные стойки регистрации, что позволит оптимизировать пассажиропоток и выделить зону только для обслуживания вылетающих рейсов.
Кроме того, в правительстве РФ обсудили подготовку к строительству международного аэропорта Иркутск-Новый за чертой города. В планах начать разработку предпроектной документации в текущем году. Предполагается, что воздушная гавань будет возведена на площадке «Ключевая». Отметим, что новый аэропорт включен в федеральный проект «Эффективная транспортная система» на 2028−2030 годы. Также ранее озвучивалось, что разработку проекта воздушной гавани начнут в 2027 году.
Инвестора для строительства определили в Москве. Конкурс проводился на площадке Госкорпорации Ростех. По результатам конкурентного отбора им стало АО «ТЛК Ангара», входящая в группу «Рампорт Аэро». Стоимость строительства нового международного аэропорта Иркутска на площадке «Ключевая», по предварительной оценке, может составить более чем 70 млрд рублей.