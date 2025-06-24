Аэропорт Иркутска отмечает 100-летний юбилей

Кроме того, в правительстве РФ обсудили подготовку к строительству международного аэропорта Иркутск-Новый за чертой города. В планах начать разработку предпроектной документации в текущем году. Предполагается, что воздушная гавань будет возведена на площадке «Ключевая». Отметим, что новый аэропорт включен в федеральный проект «Эффективная транспортная система» на 2028−2030 годы. Также ранее озвучивалось, что разработку проекта воздушной гавани начнут в 2027 году.