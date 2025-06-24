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По итогам ПМЭФ Крым заключил инвестпроектов на сумму почти 68 млрд рублей

Делегация Республики Крым в рамках ПМЭФ подписала восемь документов о реализации инвестиционных проектов.

Источник: НИА Красноярск

Общая сумма — почти 68 млрд рублей.

Более 25 млрд рублей выделят на создание многофункционального культурно-инновационного кластера на базе Ялтинской киностудии.

Порядка 20 млрд рублей — инвестиции на строительство апарт-отеля в Новофедоровке и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.

Более 17,5 млрд рублей будет инвестировано в строительство жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе, Симферопольском районе.

5,4 млрд рублей планируется направить на создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах.

Также на полях ПМЭФ подписаны соглашения об участии крупнейших банков страны в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта «Золотые пески России», сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.