По итогам ПМЭФ Крым заключил инвестпроектов на сумму почти 68 млрд рублей

Общая сумма — почти 68 млрд рублей.
Более 25 млрд рублей выделят на создание многофункционального культурно-инновационного кластера на базе Ялтинской киностудии.
Порядка 20 млрд рублей — инвестиции на строительство апарт-отеля в Новофедоровке и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.
Более 17,5 млрд рублей будет инвестировано в строительство жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе, Симферопольском районе.
5,4 млрд рублей планируется направить на создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах.
Также на полях ПМЭФ подписаны соглашения об участии крупнейших банков страны в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта «Золотые пески России», сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.