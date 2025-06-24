Дом на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске наконец готовят к сдаче

В Хабаровске завершается строительство долгожданного трехсекционного дома на улице Салтыкова-Щедрина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уже в июне на объекте начнут пусконаладочные работы, а затем дом передадут в эксплуатацию. Ключи от новых квартир получат 384 дольщика, ждущие завершения стройки почти десять лет.
Проблемный объект от обанкротившегося застройщика ООО «Диалог» был включён по поручению губернатора Дмитрия Демешина в Атлас проблемных объектов края. Сейчас работы на площадке ведутся без остановок: фасады почти готовы, устанавливаются вентиляция, пожарная сигнализация, двери и счётчики. Началась отделка мест общего пользования и благоустройство территории. На объекте трудятся около 130 человек.
Итоговая проверка намечена на конец июня. После получения заключения о соответствии и разрешения на ввод дом официально сдадут.
За ходом работ следит Фонд Хабаровского края по защите прав дольщиков и «Технический заказчик Фонда развития территорий». На стройке регулярно проходят штабы с участием специалистов.
Напомним, в 2024 году уже были сданы два других долгостроя компании «Диалог»: двухсекционный дом на 295 квартир на этой же улице и высотка на Набережной, 29. Строительство завершали за счёт краевого и федерального бюджетов.